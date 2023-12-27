Стало известно отношение поляков к депутату, загасившему ханукальные свечи

Большинство поляков считают, что депутата от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегожа Брауна, который потушил ханукальные свечи в здании парламента с помощью огнетушителя, следует лишить мандата. Это следует из данных опроса Pollster для Super Express.

По результатам опроса, 63% граждан Польши высказали точку зрения, что Гжегож Браун больше не должен занимать депутатскую должность. 23% респондентов высказали обратную точку зрения.

Еще 14% затруднились ответить на вопрос.

Ранее депутат сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» Гжегож Браун загасил ханукальные свечи в здании парламента огнетушителем.

Уточняется, что Браун подошел к нескольким менорам с ханукальными свечами и огнетушителем загасил их. При этом он заявил, что само зажжение ханукальных свечей является «сатанинским» и «не может происходить в польском сейме». По коридору сейма распространился дым.

Позже польская прокуратура возбудила дело в его отношении. Представитель прокуратуры уточнил, что на данный момент проводятся процессуальные действия, в том числе сбор доказательств.

Ранее в Польше предложили наполнять казну покером и марихуаной.