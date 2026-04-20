Военный эксперт раскрыл, допустят ли США создание «евроНАТО»

США вряд ли допустят создание «евроНАТО», и просто так не оставят свои военные базы в Европейском союзе и Великобритании. Более того, препятствовать планам главы Белого дома Дональда Трампа вывести Соединенные Штаты из Североатлантического альянса будет американский конгресс. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Европейскому союзу (ЕС), по его словам, также нужна американская армия.

«Самое страшное, что было всегда для Вашингтона, чтобы вы знали, это устройство так называемой Евроармии. Об этом уже давным-давно мечтали Берлин и Париж. И как только Макрон или еще Меркель в свое время поднимали этот вопрос, у них в стране моментально случались большие неприятности», — отметил эксперт.

Он обратил внимание, что сейчас все ограничивается только громкими заявлениями Трампа. Никто не предпринимает никаких реальных шагов.

15 апреля Трамп заявил, что США не стоит ждать помощи от союзников по НАТО в масштабных вопросах из-за отсутствия помощи от альянса в американской операции в Иране. До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что в Европе обсуждают создание «европейского НАТО» на фоне угроз Трампа выйти из альянса.

Ранее в Совфеде предположили, что НАТО станет более европейским.

 
