Во Франции поприветствовали отказ США помогать Парижу в деле против X

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в X поприветствовал отказ минюста Соединенных Штатов содействовать Франции в расследование против социальной сети X.

Газета Wall Street Journal отмечала, что американский минюст считает, что Париж пытается контролировать «публичное пространство свободного выражения идей и мнений» и «пытается втянуть Штаты в политически мотивированное уголовное преследование».

«Браво! Нужно любой ценой защищать свободу выражения перед лицом евромакронистской силы, все более тиранической и губительной для свободы!» — указал Филиппо.

3 февраля стало известно о проведении обысков в офисах социальной сети X во Франции при участии Европола и подразделения французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью. Указывалось, что мероприятия проводятся в рамках расследования, начатого в отношении платформы в январе 2025 года.

Как сообщали французские СМИ, парижская прокуратура пригласила Маска на «свободные слушания» по делу, связанному с деятельностью платформы.

В январе 2025 года прокуратура Франции начала расследование после того, как несколько депутат парламенты и неназванный высокопоставленный чиновник обвинили X в использовании алгоритма в целях иностранного вмешательства. Власти потребовали у компании Маска доступ к алгоритму рекомендаций платформы, а также к данным «обо всех публикациях пользователей на платформе».

Ранее Еврокомиссия оштрафовала X на €120 млн.