Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Во Франции поприветствовали отказ США помогать Парижу в деле против X

Shutterstock

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо в X поприветствовал отказ минюста Соединенных Штатов содействовать Франции в расследование против социальной сети X.

Газета Wall Street Journal отмечала, что американский минюст считает, что Париж пытается контролировать «публичное пространство свободного выражения идей и мнений» и «пытается втянуть Штаты в политически мотивированное уголовное преследование».

«Браво! Нужно любой ценой защищать свободу выражения перед лицом евромакронистской силы, все более тиранической и губительной для свободы!» — указал Филиппо.

3 февраля стало известно о проведении обысков в офисах социальной сети X во Франции при участии Европола и подразделения французской жандармерии по борьбе с киберпреступностью. Указывалось, что мероприятия проводятся в рамках расследования, начатого в отношении платформы в январе 2025 года.

Как сообщали французские СМИ, парижская прокуратура пригласила Маска на «свободные слушания» по делу, связанному с деятельностью платформы.

В январе 2025 года прокуратура Франции начала расследование после того, как несколько депутат парламенты и неназванный высокопоставленный чиновник обвинили X в использовании алгоритма в целях иностранного вмешательства. Власти потребовали у компании Маска доступ к алгоритму рекомендаций платформы, а также к данным «обо всех публикациях пользователей на платформе».

Ранее Еврокомиссия оштрафовала X на €120 млн.

 
Теперь вы знаете
Чем опасен лишний вес в детстве и к каким болезням он может привести
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!