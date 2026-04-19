Захарова высказалась о тревожной тенденции за рубежом в День памяти жертв геноцида

Захарова заявила о росте «исторической агрессии» за рубежом
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Рост «исторической агрессии» все чаще фиксируется за рубежом. Об этом заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова в День памяти жертв геноцида советского народа.

«В последние годы все острее проявляется проблема «исторической агрессии», циничных попыток переписывания истории», — сказала Захарова.

По ее словам, Россия видит, как в отдельных западных странах набирает обороты война с памятниками и мемориалами, установленными в память о борцах нацизма.

19 апреля в России впервые отмечается День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Документ о внесении этого события в календарь памятных дат был подписан президентом России Владимиром Путиным и вступил в законную силу с 1 января 2026 года.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что память о жертвах геноцида обязывает Россию быть принципиальной в защите фундаментальных прав и свобод человека, где бы они не нарушались. Омбудсмен напомнила, что по окончании Великой Отечественной войны мировое сообщество осудило геноцид и приняло Конвенцию о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Россия строго следует положениям данного документа, подчеркнула Москалькова.

Ранее ФСБ рассказала о травле советских пленных собаками со стороны нацистов.

 
