В Британии оценили риски для Европы из-за продолжения войны в Иране

Times: власти Британии готовятся к дефициту продовольствия из-за войны в Иране
Правительство Великобритании разрабатывает меры на случай возникновения дефицита продовольствия и напитков при затягивании войны в Иране. Об этом сообщила британская газета The Times со ссылкой на правительственный анализ.

По данным издания, в канцелярии премьер-министра, минфина и минобороны Великобритании считают, что дальнейшее перекрытие Ормузского пролива может привести к дефициту углекислого газа, который необходим для продовольственной индустрии. Отмечается, что CO2 используется для увеличения срока хранения салатов, упакованного мяса и выпечки.

Кроме того, углекислый газ используется для убоя почти всех свиней и более двух третей кур, в связи с чем в стране может возникнуть дефицит мяса. Под угрозу попали и пивоваренные заводы, так как CO2 используется для газирования напитков. В газете подчеркнули, что дефицит вряд ли будет носить критический характер, но может сказаться на разнообразии выбора товара в продуктовых магазинах.

До этого заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Масленников предупредил, что блокировка Ормузского пролива на три месяца и более вызовет нехватку продовольствия в странах региона. По его словам, Россия может увеличить поставки продовольствия в страны Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки. Однако Масленников не исключил, что на фоне дальнейшего развития конфликта может произойти искусственный подрыв внутренней продовольственной безопасности РФ со стороны деструктивных внешних сил.

Ранее МВФ предупредил об угрозе перебоев в экономике из-за блокады Ормузского пролива.

 
