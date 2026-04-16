НАБУ провело обыски у соратников Ермака и Арахамии

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски, связанные с экс-главой офиса президента Украины Андреем Ермаком и нардепом Давидом Арахамией. Об этом пишет издание «Украинская правда» («УП»).

По информации журналистов, представители антикоррупционного ведомства пришли в квартиру, расположенную в Киеве по адресу улица Грушевского, 9-А. До этого в ней уже проходили обыски по делу близкого к Владимиру Зеленскому бизнесмена Тимура Миндича. Отмечается, что одновременно Миндич и Ермак получили повестки в Высший антикоррупционный суд, но оба не явились на заседание.

Уточняется, что детективы изъяли из квартиры несколько пультов от бытовой техники, предметы личной гигиены, обувь и одежду, чтобы в дальнейшем установить принадлежность этих предметов. Предполагается, что таким образом НАБУ пытаются выяснить, мог ли Миндич предоставить или подарить Ермаку одну из своих квартир.

28 ноября 2025 года Зеленский подписал указ об отставке Ермака с поста главы своего офиса после обысков антикоррупционных органов. В своем Telegram-канале Ермак подчеркнул, что оказывал им «полное содействие».

До этого НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых по делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее следствие по делу о коррупции раскрыло еще один псевдоним Ермака.