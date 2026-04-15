Стало известно о долге Кишинева перед СНГ

РИА: Молдавия должна будет решать с исполкомом СНГ вопрос своего долга

Вопросы с выходом из Содружества Независимых Государств (СНГ) и накопившимся долгом Молдавия должна будет решать с исполкомом организации. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник.

По словам собеседника агентства, заявления о выходе республики из СНГ через год являются «молдавскими оценками».

»... Кишинев будет обсуждать все модальности с исполкомом. В том числе сумму накопившегося долга и в каких соглашениях он может остаться после выхода», — подчеркнул источник.

Накануне министр иностранных дел республики Михай Попшой заявил, что Молдавия официально выйдет из СНГ в апреле 2027 года, уведомление об этом уже отправлено.

В марте парламент Молдавии предварительно одобрил проекты о денонсации соглашения о создании СНГ и устава организации. 2 апреля оппозиционные фракции призывали к исключению вопроса о денонсации договоров из повестки дня, однако правящая партия «Действие и солидарность» отклонила это предложение.

С 2022 года Молдавия фактически не участвует в мероприятиях СНГ, членом которой формально остается. Власти страны неоднократно заявляли о приоритете переориентации экспортных потоков на западноевропейские рынки. Именно тогда впервые прозвучали заявления о необходимости аннулирования ряда соглашений, заключенных в рамках СНГ.

Ранее глава МИД Украины рассказал о «разрыве последних связей» с СНГ.