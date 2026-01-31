Размер шрифта
Музеи Крыма заявили о планах вернуть скифское золото

Директор Мальгин: Музеи Крыма готовят иск об удержании Украиной скифского золота
Efrem Lukatsky/AP

Музеи Крыма готовят иск в один из судов России о незаконном удержании на Украине скифского золота из музейных коллекций. Об этом сообщил ТАСС директор Центрального музея Тавриды Андрей Мальгин.

В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции скифского золота Украине. Сейчас историческая ценность находится в Киеве.

Мальгин рассказал, что создана рабочая группа, включающая юристов и представителей власти, которые продолжают работу по возврату скифского золота в Крым. По его словам, в Крыму беспокоятся о сохранности экспонатов, поэтому эта тема не будет закрыта.

До этого заместитель председателя совета министров — постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов заявил, что власти региона призвали мировую общественность не ослаблять контроль за ситуацией на аукционных площадках, чтобы не допустить распродажи скифского золота.

Конфликт вокруг скифского золота длится с 2014 года. Экспонаты были переданы в нидерландский музей до присоединения Крыма к России. Летом 2023 года верховный суд Нидерландов постановил передать ценности украинской стороне.

Ранее в России предложили при обмене пленными брать в залог предметы музеев других стран.
 
