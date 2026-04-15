В Иране назвали единственный канал обмена сообщениями между Тегераном и Вашингтоном

МИД Ирана: Тегеран контактирует с Вашингтоном только через Пакистан

Пакистан является единственным каналом обмена сообщениями между Ираном и США. Об этом сообщил представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает Mehr.

«В нынешней ситуации вполне естественно, что страны ведут переговоры и используют различные каналы для снижения напряженности, но единственным активным посредником в обмене сообщениями между Ираном и США в настоящее время является Пакистан», — уточнил он.

По словам Багаи, процесс консультаций осуществляется через данный канал, и другие утверждения и предположения по этому поводу «не могут быть подтверждены».

До этого сообщалось, что участники переговоров обсуждают перспективы продления перемирия между Ираном и США, истекающего 22 апреля.

При этом сенатор-республиканец Линдси Грэм выразил надежду, что данные о продлении режима прекращения огня между Тегераном и Вашингтоном необоснованны. На своей странице в соцсети Х он написал, что если соглашения не будет, то «пора довести дело до конца».

Ранее в Совфеде рассказали о повышении статуса Ирана из-за войны с США.