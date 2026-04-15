Индия изменит стратегию развития страны

Индия впервые с 2020 года пересматривает стратегию самообеспечения для сохранения цепочек поставок в условиях экономических потрясений. Об этом пишет The Economic Times.

Источник отмечает, что индийский премьер-министр Нарендра Моди поручил правительству пересмотреть национальную стратегию развития страны Atmanirbhar Bharat («Самодостаточная Индия»).

Данная стратегия предлагает пересмотреть меры по обеспечению структурной устойчивости экономики. Контроль за разработкой обновленной стратегии будет осуществлять правительственный комитет по безопасности. Ему будет поручено оценить влияние блокады Ормузского пролива на экономику Индии.

12 апреля стало известно, что США начали блокаду Ормузского пролива после срыва ключевых договоренностей с Ираном. Американский флот отслеживает и задерживает суда в международных водах, если те платят Ирану пошлины, а также планирует заняться уничтожением мин в акватории.

Ранее иранский танкер миновал морскую блокаду США.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!