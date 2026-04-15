Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Политика

Слова Лаврова о военном блоке Запада с Украиной могли быть сигналом Трампу

Политолог Ярыгин: Лавров словами о блоке США с Киевом мог послать Трампу сигнал
Сергей Гунеев/РИА Новости

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о планах в США создать новый военный блок вместе с Украиной в качестве ведущего участника могло быть политическим сигналом президенту Дональду Трампу, чтобы он «навел порядок» в амеркианском истеблишменте. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Григорий Ярыгин.

«Наш министр просто случайных вещей не говорит... Может быть, это [создание блока с Украиной] – те идеи, которые у них действительно витают в Белом доме, их наверняка много. Наверное, это сигнал Трампу, что надо вообще навести порядок [в политических элитах США]», — предположил аналитик.

С точки зрения Ярыгина, вряд ли Трамп готов к «провокационным шагам на украинском направлении», чтобы обострить отношения с Россией.

«Наверное, наш министр иностранных дел обозначает это на встрече в Китае», — сказал американист.

Выступая на пресс-конференции в Пекине по итогам визита в Китай, глава МИД РФ отметил, что Кит Келлог, который был одним из специальных представителей президента США по украинским делам, сейчас активно продвигает идею о создании нового военного альянса. В этом блоке ведущим участником должна стать Украина. Президент Украины Владимир Зеленский активно поддерживает эти планы.

Ранее Лавров рассказал, как США пытаются снять с себя ответственность за Украину.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!