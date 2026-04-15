Слова Лаврова о военном блоке Запада с Украиной могли быть сигналом Трампу

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о планах в США создать новый военный блок вместе с Украиной в качестве ведущего участника могло быть политическим сигналом президенту Дональду Трампу, чтобы он «навел порядок» в амеркианском истеблишменте. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Григорий Ярыгин.

«Наш министр просто случайных вещей не говорит... Может быть, это [создание блока с Украиной] – те идеи, которые у них действительно витают в Белом доме, их наверняка много. Наверное, это сигнал Трампу, что надо вообще навести порядок [в политических элитах США]», — предположил аналитик.

С точки зрения Ярыгина, вряд ли Трамп готов к «провокационным шагам на украинском направлении», чтобы обострить отношения с Россией.

«Наверное, наш министр иностранных дел обозначает это на встрече в Китае», — сказал американист.

Выступая на пресс-конференции в Пекине по итогам визита в Китай, глава МИД РФ отметил, что Кит Келлог, который был одним из специальных представителей президента США по украинским делам, сейчас активно продвигает идею о создании нового военного альянса. В этом блоке ведущим участником должна стать Украина. Президент Украины Владимир Зеленский активно поддерживает эти планы.

