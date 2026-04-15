В МИД России заявили, что Москва и Баку хотят сотрудничать

МИД России: Москва и Баку выразили обоюдное стремление к сотрудничеству
Россия и Азербайджан выразили обоюдное стремление к выстраиванию взаимовыгодного сотрудничества. Об этом сообщается в совместном заявлении Министерства иностранных дел России и МИД Азербайджана.

«Поступательное развитие российско-азербайджанских связей на основе взаимного уважения, доверия и учета интересов сторон будет и далее способствовать укреплению добрососедских отношений и расширению сотрудничества в интересах народов двух государств», — подчеркивается в публикации.

Стороны также пришли к надлежащему урегулированию последствий крушения рейса авиакомпании AZAL недалеко от Актау в декабре 2024 года.

8 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила ключевую роль, которые Россия и лично президент РФ Владимир Путин сыграли в урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Вместе с тем она подчеркнула, что российская сторона «последовательно стремились к созданию необходимых условий для разрешения этого наиболее чувствительного и сложного вопроса в отношениях между Баку и Ереваном».

Ранее в Кремле попросили не делать отсылок к России в вопросе обсуждения Карабаха.

 
