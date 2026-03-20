Молдавский парламент одобрил законопроект о денонсации Устава СНГ

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении законопроект о денонсации Устава СНГ

Молдавский парламент одобрил в первом чтении проект закона о выходе из Устава СНГ. Такое решение было принято на заседании, его трансляция была на сайте законодательного органа.

«Денонсировать Устав Содружества Независимых Государств, принятый в Минске 22 января 1993 года», — говорится в сообщении.

В свою очередь депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Ольга Чеботарь высказала мнение, что решение властей Молдавии выйти из СНГ станет символическим шагом, который не принесет реальной пользы жителям республики.

Во вторник генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Молдавия не уведомляла Содружество Независимых Государств (СНГ) о выходе из объединения.

11 марта правительство Молдавии одобрило денонсацию трех базовых договоров СНГ — учредительного соглашения о создании СНГ, его Устава и Алма-Атинской декларации.

Ранее сообщалось, что Молдавия не будет выходить из всех соглашений в рамках СНГ.