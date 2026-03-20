Молдавский парламент одобрил законопроект о денонсации Устава СНГ

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

Парламент Молдавии одобрил в первом чтении законопроект о денонсации Устава СНГ
Михай Карауш/РИА Новости

Молдавский парламент одобрил в первом чтении проект закона о выходе из Устава СНГ. Такое решение было принято на заседании, его трансляция была на сайте законодательного органа.

«Денонсировать Устав Содружества Независимых Государств, принятый в Минске 22 января 1993 года», — говорится в сообщении.

В свою очередь депутат парламента от оппозиционной Партии социалистов Ольга Чеботарь высказала мнение, что решение властей Молдавии выйти из СНГ станет символическим шагом, который не принесет реальной пользы жителям республики.

Во вторник генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Молдавия не уведомляла Содружество Независимых Государств (СНГ) о выходе из объединения.

11 марта правительство Молдавии одобрило денонсацию трех базовых договоров СНГ — учредительного соглашения о создании СНГ, его Устава и Алма-Атинской декларации.

Ранее сообщалось, что Молдавия не будет выходить из всех соглашений в рамках СНГ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
