Си Цзиньпин одним словом охарактеризовал отношения России и Китая

AP: Си Цзиньпин словом «бесценно» охарактеризовал отношения России и Китая
Павел Быркин/РИА Новости

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что стабильность и определенность отношений России и Китая особенно «бесценна» в условиях текущей международной обстановки. На это обратило внимание агентство Associated Press.

Китайский лидер в беседе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Пекине Си Цзиньпин заявил, что в таких условиях еще более ярко проявляется жизнеспособность и образцовое значение договора о дружбе между двумя странами.

«Твердо отстаивать и практиковать многосторонность, работать вместе для возрождения авторитета и жизнеспособности Организации Объединенных Наций. Содействовать развитию международного порядка в более справедливом и разумном направлении», — приводит агентство слова Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым передал приветствия российскому лидеру Владимиру Путину. Также во время переговоров председатель Китая обратил внимание, что в 2026 году Москва и Пекин отмечают 30-летие с момента установления двусторонних отношений стратегического взаимодействия и партнерства. Кроме того, в текущем году две страны отпразднуют 25-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Ранее пресс-секретарь Путина анонсировал его визит в Китай.

 
