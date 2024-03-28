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Зеленский ожидает бума рождаемости на Украине

Зеленский: на Украине произойдет резкий рост рождаемости после конфликта

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после окончания военных действий в стране произойдет «бум» рождаемости. Его слова передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

По мнению лидера государства, этому будут способствовать ситуация в сфере безопасности, возвращение беженцев и «появление у людей уверенности в завтрашнем дне».

«Что касается рождения, дело только в безопасности. То, что должно делать государство с партнерами, — это новейшие технологии в отношении ПВО и свои отечественные системы, и это умножать ежедневно, и информировать общество об этом», — добавил Зеленский.

В сентябре 2023 года директор Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины Элла Либанова заявляла о катастрофическом снижении численности населения страны.

По ее словам, кризис усугубляется из-за массовой миграции и потерь в боевых действиях. За первое полугодие 2023 года число родившихся детей снизилось более чем на четверть по сравнению с периодом до начала конфликта.

При этом, по оценкам специалиста, с Украины уехали уже 5-7 млн украинцев, и далеко не все планируют когда-либо вернуться обратно на родину.

Ранее на Украине заявили о десятках тысяч уклонистов от призыва.

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