Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Фаррахова

Айрат Фаррахов сложил полномочия депутата Госдумы
Госдума досрочно прекратила полномочия депутата Айрата Фаррахова в связи с его переходом на должность исполняющего обязанности ректора Казанского государственного медицинского университета. Об этом он сообщил на странице в своем Telegram-канале.

Он отметил, что работа в Госдуме — это 10 лет насыщенной жизни, в течение которых было приложено максимум усилий «для защиты интересов татарстанцев в главном парламенте страны».

Фаррахов добавил, что за время его последнего созыва было рассмотрено более 5 тысяч обращений, а сам он стал автором и соавтором 62 законопроектов.

25 марта в Якутии депутаты Государственного собрания Якутии (Ил Тумэн) досрочно лишили полномочий депутата Александра Иванова. Решение было принято на очередном пленарном заседании Государственного собрания. Основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий послужило включение Иванова в реестр иностранных агентов.

Ранее Госдума лишила мандата депутата Дзюбу.

 
