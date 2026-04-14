Глава МИД Чехии вступился за Израиль перед ЕС, рассказав анекдот про любовь к людоедам

Израиль находится в окружении «нецивилизованных врагов», а в ЕС судят о еврейском государстве, исходя из своих либерально-демократических ценностей. Об этом заявил вице-премьер, глава МИД Чехии Петер Мацинка во время совместной пресс-конференции с израильским коллегой Гидеоном Сааром, сообщает ресурс Clash Report.

«Израиль — это цивилизованная страна, окружённая нецивилизованными врагами. Сидящие в комфортных офисах европейцы не знают, с чем сталкиваются израильтяне, не понимают этого», — сказал Мацинка.

Затем он рассказал анекдот, по его мнению, иллюстрирующий сложившуюся ситуацию. Он о людях, которые, приехав в деревню людоедов, сказали, что любят их, поскольку следуют правам человека. А каннибалы им в ответ: «Ну, мы вас тоже любим. Приятного аппетита».

Мацинка подчеркнул, что в Европе оценивают действия Израиля с точки зрения либерально-демократических ценностей и прав человека, как те наивные люди, которые посетили деревню людоедов.

«Но если вы будете вести себя так, как эти люди, вам не выжить», — резюмировал чешский дипломат, обращаясь к главе МИД Израиля.

Израиль граничит с Ливаном, Сирией, Иорданией, Египтом, а также Палестиной и сектором Газа. Какие именно страны Мацинка считает нецивилизованными, он не уточнил.

