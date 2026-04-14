Политолог оценил заявление Вэнса о готовности «сворачивать» операцию в Иране

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «Ридусом» прокомментировал заявление вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса о готовности «свернуть» операцию в Иране. По мнению эксперта, Белому дому приходится выбирать между проигрышем на поле боя и политическим поражением внутри собственной страны.

Он также напомнил, что в апреле истекает двухмесячный срок, в течение которого президент Соединенных Штатов может вести боевые действия без одобрения конгресса.

«Если давление демократов будет сильным, Трампу придется повторить позорные действия администрации Джо Байдена в Афганистане. Это будет своеобразная месть демократов, поскольку тогда только ленивый не оттоптался на американском исходе из Афганистана», — отметил Ордуханян.

14 апреля Вэнс заявил, что Вашингтон выполнил задачи в ходе конфликта с Ираном и готов «сворачивать» операцию. Он подчеркнул, что теперь решение — за Тегераном, но формат диалога может измениться, если Исламская Республика не откроет Ормузский пролив.

Ранее Трамп назвал условие для сделки с Ираном.