В Армении оценили отношения с Россией

Спикер парламента Армении: Ереван не хочет представлять угрозу для Москвы
Армения не хочет представлять угрозу для России или воевать с ней. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян, передает ТАСС.

«Все вопросы будут обсуждены и разрешены. Мы с Россией не собираемся воевать, драться. Все вопросы будут озвучены, будем стремиться двигаться вперед, решая их», — сказал он.

По его словам, между всеми странами периодически возникают разногласия, но их можно решить через диалог.

1 апреля в Москве состоялась встреча Владимира Путина и Николы Пашиняна. На переговорах с премьер-министром Армении российский президент, в частности, заявил, что Москва хотела бы допуска пророссийских политических сил к предстоящим в июне парламентским выборам в республике. Путин также указал, что сближение Еревана с Евросоюзом противоречит участию республики в ЕАЭС, и напомнил, что Россия продает Армении газ намного дешевле, чем он стоит в Европе.

Пашинян на встрече подчеркнул, что отношения с Москвой имеют для Еревана ключевое значение. До этого он называл Россию другом Армении.

Ранее Песков объяснил, что встреча Путина с Пашиняном была закрытой для СМИ из-за откровенности.

 
