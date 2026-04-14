«Грубейшая ошибка»: в Венгрии назвали главную причину поражения Орбана

Поражение партии Виктора Орбана «Фидес» на выборах стало следствием его излишней самоуверенности и расчета на то, что победе поспособствуют хорошие отношения с лидерами других стран, заявил экс-депутат Европарламента от Венгрии, общественный деятель Бела Ковач. В беседе с Общественной Службой Новостей он назвал это грубейшей ошибкой политика, отметив, что в данном случае Брюссель оказался сильнее.

По мнению экс-депутата, Орбан не сомневался в победе, рассчитывая, в том числе, на поддержку президента США. Кроме того, уверенности ему придавали хорошие отношения с Россией, лидером Израиля – на этом фоне политик не сомневался, что победит, считает Ковач.

«Это стало его грубейшей ошибкой. Брюссель в данном случае оказался сильнее», ― подчеркнул он.

Эксперт добавил, что итоги выборов стали неприятной новостью для России, так как победивший Петер Мадьяр вряд ли пойдет на сближение, но будет следовать всем приказам Брюсселя. В том числе экс-депутат спрогнозировал отказ от покупки энергоносителей в рамках договора РФ и Венгрии, отметив, что вскоре Мадьяр может прибыть в Москву с визитом и объявить об этом.

«Во-вторых, проект строительства атомной станции в городе Пакш. Полагаю, что американская компания Westinghouse Electric уже готовится заменить «Росатом» », ― заключил Ковач.

Напомним, по итогам выборов в Венгрии оппозиционная партия «Тиса» получила конституционное большинство в парламенте. Премьер-министр Виктор Орбан, который возглавлял страну на протяжении 16 лет, официально признал поражение. Его пост займет 45-летний Петер Мадьяр, который когда-то восхищался Орбаном и долгое время был его последователем.

Ранее Мадьяр призвал снять санкции с России.