В Кремле рассказали, связан ли визит Дмитриева в ОАЭ с переговорами по Украине

Песков: Дмитриев занимается вопросами экономического сотрудничества РФ и США
Сергей Гунеев/РИА Новости

Специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в данный момент занимается вопросами, связанными с взаимодействием Москвы и Вашингтона в экономической сфере, а не переговорами по Украине. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты обратили внимание, что Дмитриев опубликовал в социальных сетях фотографию из Абу-Даби. Они поинтересовались у Пескова, связана ли поездка спецпредставителя главы государства в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с переговорами по урегулированию на Украине.

«Дмитриев занимается вопросами экономического сотрудничества, в том числе и по линии российско-американской группы, именно группы по экономическому сотрудничеству. Он не занимается темой переговоров по Украине», — ответил представитель Кремля.

13 апреля Дмитриев поделился снимком из столицы ОАЭ на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). На фотографии можно увидеть мечеть шейха Заида, предположительно, снятую из окна самолета. Спецпредставитель президента РФ Владимира Путина дополнил кадр надписью «Абу-Даби» и песней This is Abu Dhabi.

Ранее Песков рассказал о визите Дмитриева в Соединенные Штаты.

 
