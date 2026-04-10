Эксперт объяснил, почему Британия не стала останавливать российские суда

Политолог, доцент Финансового университета Иван Пятибратов в интервью «Новости Mail» прокомментировал беспрепятственный проход через Ла-Манш двух нефтяных танкеров под охраной российского фрегата «Адмирал Григорович», несмотря на угрозы Лондона противостоять «теневому флоту».

По мнению эксперта, эпизод продемонстрировал готовность Москвы обеспечивать безопасность своих судов.

«Мы показали, что реагируем на заявление Великобритании, причем реагируем не какими-то нотами протеста, но просто реальными действиями по обеспечению безопасности прохождения наших судов, в том числе в территориальных водах Британии», — сказал Пятибратов.

Что касается британцев, они увидели серьезный настрой России и не решились пойти на перехват судно. Более того, вероятно, Британия отложит ужесточение режима прохождения кораблей через Ла-Манш, предположил он.

9 апреля стало известно, что «Адмирал Григорович» сопроводил через Ла-Манш два танкера Universal и Enigma, якобы относящихся к «теневому флоту». Это произошло после того, как Великобритания пообещала захватывать проходящие через пролив подсанкционные суда. За фрегатом следовал британский военный корабль, но никаких действий он не предпринял. Произошедшее назвали унижением Соединенного Королевства. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

26 марта канцелярия британского премьера Кира Стармера объявила, что он наделил флот королевства правом останавливать в территориальных водах и доставлять к берегу для проведения досмотра подсанкционные суда. При этом против владельцев танкеров, операторов и экипажа пригрозили возбуждать уголовные дела за нарушение наложенных Лондоном запретов.

Ранее в Британии заявили о нежелании платить за проход судов через Ормузский пролив.