Сделка не состоялась: Иран отверг условия США по Ормузскому проливу и ядерной программе

Fars: Иран не принял условия США по Ормузскому проливу и ядерной программе

Переговоры между Ираном и США зашли в тупик из-за жесткой позиции американской стороны. Об этом сообщает агентство Fars.

Отмечается, что переговоры, продолжавшиеся 21 час, завершились без соглашения. Американцы потребовали в ходе переговоров всего того, чего не могли добиться войной, сообщил источник агентства.

По информации журналистов, Тегеран отказался рассматривать возможные уступки Вашингтону по вопросам контроля над Ормузским проливом и развитию мирной ядерной программы. Источник в иранской делегации отметил, что стратегия Вашингтона состояла в попытке добиться на переговорах того, чего не удалось достичь за годы давления и угроз.

До этого в США признали удары по Ирану огромной стратегической ошибкой. Американский военный аналитик и экс-разведчик Скотт Риттер сообщил, что военная операция против Исламской Республики перечеркнула 40 лет дипломатических усилий Соединенных Штатов. По словам Риттера, полтора месяца боевых действий уничтожили выстроенную Вашингтоном систему союзов в арабских государствах Персидского залива.

Ранее в Иране сочли требования США на переговорах «непомерными».