Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пасхальное перемирие на Украине — 2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Испании взорвали семиметровое чучело Нетаньяху

В испанском Эль-Бурго сожгли чучело Нетаньяху

Чучело премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сожгли в испанском городе Эль-Бурго. Соответствующее видео опубликовал Mash.

На кадрах чучело сначала подожгли, а потом раздались взрывы и фигуру разорвало на части. Собравшиеся на акции встретили разрушение чучела аплодисментами.

В Израиле возмутились инцидентом. Газета The Jerusalem Post (JP) написала, что в МИД Израиля вызвали посла Испании для разъяснений по поводу этого инцидента. В министерстве подчеркнули, что флешмоб в Эль-Бурго стал актом «вопиющей антисемитской ненависти», вызванной «систематическими подстрекательствами» со стороны испанского правительства и премьер-министра Педро Санчеса.

Между тем МИД Испании в соцсетях написал, что власти Испании «привержены борьбе с антисемитизмом и любыми формами дискриминации» и отвергают «любые злонамеренные намеки, предполагающие обратное».

Отношения между Израилем и Испанией стали напряженными из-за войны в Газе, когда Испания обвинила Израиль в нарушениях международного права и запретила использовать свое воздушное пространство и порты для перевозок оружия, предназначенного для израильской армии.

Ранее Санчес призвал ЕС приостановить свое соглашение об ассоциации с Израилем из-за ударов по Ливану.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
