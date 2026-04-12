В Испании взорвали семиметровое чучело Нетаньяху

Чучело премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сожгли в испанском городе Эль-Бурго. Соответствующее видео опубликовал Mash.

На кадрах чучело сначала подожгли, а потом раздались взрывы и фигуру разорвало на части. Собравшиеся на акции встретили разрушение чучела аплодисментами.

В Израиле возмутились инцидентом. Газета The Jerusalem Post (JP) написала, что в МИД Израиля вызвали посла Испании для разъяснений по поводу этого инцидента. В министерстве подчеркнули, что флешмоб в Эль-Бурго стал актом «вопиющей антисемитской ненависти», вызванной «систематическими подстрекательствами» со стороны испанского правительства и премьер-министра Педро Санчеса.

Между тем МИД Испании в соцсетях написал, что власти Испании «привержены борьбе с антисемитизмом и любыми формами дискриминации» и отвергают «любые злонамеренные намеки, предполагающие обратное».

Отношения между Израилем и Испанией стали напряженными из-за войны в Газе, когда Испания обвинила Израиль в нарушениях международного права и запретила использовать свое воздушное пространство и порты для перевозок оружия, предназначенного для израильской армии.

Ранее Санчес призвал ЕС приостановить свое соглашение об ассоциации с Израилем из-за ударов по Ливану.