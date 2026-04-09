Эксперт охарактеризовала Трампа по его почерку

Графолог Кузнецова: почерк Трампа указывает на то, что он не ведомый человек

Судя по последним заявлениям президента США Дональда Трампа по поводу Ирана, многие делают вывод, что с ним не все в порядке, однако, судя по его почерку, это не так. Об этом в беседе с mk.ru сообщила графолог Татьяна Кузнецова.

Эксперт обратила внимание, что в Сети существуют два варианта письма главы Белого дома: первый — это его фирменная подпись в форме острого забора, а второй — более личный, и в нем больше человеческого.

«В целом ничего однозначно негативного я про него сказать не могу, как бы кому-то этого ни хотелось. <...> Единственное, что можно отметить: почерк сложный, а значит, и человек он сложный, харизматичный. Если прибавить к этому мировую известность, становится понятно: до сути личности приходится буквально пробираться через толстый панцирь», — сказала Кузнецова.

Графолог сделала однозначный вывод: Трамп — точно не человек, которого легко вести за собой.

6 апреля президент США Дональд Трамп в нецензурной форме обратился к Ирану, потребовав открыть Ормузский пролив, и пригрозил ударами по инфраструктуре. Военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок разбирался, почему США до сих пор не завладели водной артерией.

Ранее в США пришли к неутешительным выводам о сделке с Ираном.