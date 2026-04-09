В Финляндии призвали задуматься о выходе из НАТО

Финляндии по примеру США следует рассмотреть вариант выхода из НАТО. Об этом в соцсети X написал член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Теперь, когда США угрожают выйти из НАТО, Финляндии следует возобновить дискуссии о возможности выхода из альянса», — написал он.

Мема напомнил, что Финляндия присоединилась к НАТО «преимущественно из-за США».

До этого президент США заявил, что предложение союзникам по Североатлантическому альянсу участвовать в операции против Ирана было «проверкой» объединения — и намекнул на его слабость. На этом фоне он вновь допустил возможность выхода США из блока, обвинив партнеров в отказе поддержать Вашингтон. Эксперты уже называют такие заявления «подарком» Москве. О том, к чему ведет конфликт вокруг Ирана и как он влияет на НАТО, — в материале «Газеты.Ru».

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран стал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти. США не получили от НАТО единогласной поддержки в этой ситуации. В частности, Испания отказала американцам в использовании своих баз для ударов по Ирану, а Великобритания дала свое разрешение с задержкой. Кроме того, ведущие страны альянса не захотели помочь Вашингтону с разблокировкой Ормузского пролива до окончания боевых действий.

