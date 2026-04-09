В Италии назвали жизненно важным возобновление судоходства в Ормузском проливе

Премьер Италии Мелони: возобновление судоходства в Ормузском проливе жизненно важно
Возобновление судоходства в Ормузском проливе жизненно важно для Италии и всего Европейского союза (ЕС). Об этом заявил премьер-министр Италии Джорджа Мелони, передает агентство Reuters.

«Мы были в шаге от точки невозврата, но теперь перед нами хрупкая перспектива мира, к которой нужно стремиться решительно», — сказала она.

По словам Мелони, Италия осуждает любое нарушение режима прекращения огня и призывает к постоянному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.

Иран вновь заблокировал движение танкеров через Ормузский пролив и готовит «сдерживающий удар» по Израилю из-за нарушения условий перемирия. В Тегеране заявляют, что договоренности с Вашингтоном включали прекращение огня в Ливане, однако армия Израиля продолжила атаки на шиитское движение «Хезболла». В результате в Ливане не выжили более 250 человек, а число пострадавших превысило 1000. В Белом доме считают, что между Соединенными Штатами и Ираном возникло «недопонимание». Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране заявили, что США уже нарушили три пункта мирного плана.

 
