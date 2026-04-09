«Голубые мечты»: в Совфеде ответили Зеленскому на слова о встрече с Путиным

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможности встречи с президентом России на Ближнем Востоке, в Европе или в США останутся «голубыми мечтами» президента Украины. Он нелегитимен и с ним не о чем говорить. Об этом «Газете.Ru» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это такие голубые мечты господина Зеленского. Во-первых, он нелегитимен. Давайте начнем с этого. Что с ним встречаться? С ним может встретиться любой гражданин России, но не сам президент. Во-вторых, о чем говорить? Мы даже не знаем, о чем с ним говорить. Все, что ему предлагали и все, о чем его спрашивали, он все отвергает. Никакого ухода войск с Донбасса, никаких уступок, ничего. Только какое-то перемирие на какой-то срок. Понятно, для чего – перевести дух, пополнить запасы вооружений и так далее. Поэтому я думаю, что надо очень спокойно относиться к высказываниям Зеленского», — сказал сенатор.

9 апреля Зеленский снова предложил Путину встретиться и назвал возможное место для этого.

«Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов встретиться со мной, то мест для этого много. Мы можем найти такое место на Ближнем Востоке, в Европе, в США — где угодно», - заявил президент Украины в интервью итальянской радиостанции RAI.

Ранее в ВСУ усомнились в близости перемирия на Украине.