Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

«Голубые мечты»: в Совфеде ответили Зеленскому на слова о встрече с Путиным

Reuters/РИА Новости

Заявление украинского лидера Владимира Зеленского о возможности встречи с президентом России на Ближнем Востоке, в Европе или в США останутся «голубыми мечтами» президента Украины. Он нелегитимен и с ним не о чем говорить. Об этом «Газете.Ru» заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это такие голубые мечты господина Зеленского. Во-первых, он нелегитимен. Давайте начнем с этого. Что с ним встречаться? С ним может встретиться любой гражданин России, но не сам президент. Во-вторых, о чем говорить? Мы даже не знаем, о чем с ним говорить. Все, что ему предлагали и все, о чем его спрашивали, он все отвергает. Никакого ухода войск с Донбасса, никаких уступок, ничего. Только какое-то перемирие на какой-то срок. Понятно, для чего – перевести дух, пополнить запасы вооружений и так далее. Поэтому я думаю, что надо очень спокойно относиться к высказываниям Зеленского», — сказал сенатор.

9 апреля Зеленский снова предложил Путину встретиться и назвал возможное место для этого.

«Я готов встретиться с Путиным. Конечно, не в Москве и не в Киеве. Но если он готов встретиться со мной, то мест для этого много. Мы можем найти такое место на Ближнем Востоке, в Европе, в США — где угодно», - заявил президент Украины в интервью итальянской радиостанции RAI.

Ранее в ВСУ усомнились в близости перемирия на Украине.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
