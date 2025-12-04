Две трети украденных у россиян средств легализуются через криптовалюту

Две трети средств, похищенных у россиян кибермошенниками, легализуется с помощью вывода в криптовалюту. Об этом ТАСС рассказал член комиссии Общественной палаты (ОП) России по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Он также отметил, что ужесточение мер, включая установление уголовной ответственности за дропперство, вынуждает злоумышленников разрабатывать более изощренные методы мошенничества. В частности, координаторы преступных групп привлекают граждан под видом найма на работу, связанную с перевозкой ценностей.

До этого в МВД сообщили о новой схеме мошенничества, в которой злоумышленники используют фиктивную доставку с маркетплейса. Для ее получения аферисты просят назвать код из СМС-сообщения. Поле этого, имея доступ к личным данным, они выманивают деньги под предлогом, что аккаунт «Госуслуг» взломан и на имя гражданина оформлены кредиты.

В Иркутской области пенсионер отдал мошенникам деньги, которые копил 23 года. Пострадавшей также оказалась и девушка-курьер, которую аферисты обманули по аналогичной схеме, а затем заставили работать на себя.

Ранее в МВД рассказали о трех правилах, помогающих против кибермошенников.