Политолог Андреев: дефицит бюджета может заставить Киев пойти на соглашение с РФ

Руководитель проектов КГ «Полилог», политконсультант Руслан Андреев в интервью RuNews24.ru объяснил, какие факторы могут заставить Киев подписать мирный договор на условиях Москвы. Эксперт отметил, что Украина рискует остаться без внешней поддержки в самый решающий момент, поскольку экономики Европейского союза переживают кризис, а конфликт на Ближнем Востоке заставляет США отодвигать украинские запросы на второй план.

«Не менее важна и внутренняя устойчивость самой Украины. Речь идет о скорости, с которой будут нарастать ее системные проблемы. С финансированием со стороны ЕС уже сегодня возникают серьезные трудности», — сказал Андреев.

Кроме того, по его словам, важно учитывать демографическую ситуацию. По разным оценкам, ежегодная убыль населения Украины сопоставима с численностью среднего областного центра.

8 апреля бывший советник вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Оксана Осадчая в колонке для «Европейской правды» (ЕП) заявила, что поражение Украины в конфликте с Россией поставит под сомнение жизнеспособность НАТО.

По ее словам, для Североатлантического альянса Украина может стать как проклятием, так и благословением.

Ранее вице-президент США рассказал об оптимизме по вопросу мира на Украине.