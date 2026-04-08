Вэнс заявил о противоречии Европы по теме России и ее энергоресурсов

Европа считает Россию главной угрозой, но остается полностью зависима от российских энергоресурсов. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в институте МСС в Будапеште, передает РИА Новости.

»...у нас есть некоторые разногласия с политическим руководством, в частности, почему европейцы, кстати, заявляя, что Россия представляет собой самую большую угрозу национальной безопасности, почему европейцы сделали себя полностью зависимыми от ненадежных источников энергии?» — сказал он.

По его словам, если РФ действительно угрожает европейским странам, то им бы следовало сделать все, чтобы обеспечить себе экономическое и энергетическое превосходство, но они «поступили с точностью до наоборот».

В конце марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа была вынуждена отказаться от российского газа «за одну ночь», и этот шаг оказался «болезненным».

