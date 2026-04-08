Вэнс заявил о противоречии Европы по теме России и ее энергоресурсов

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

Вэнс: Европа называет РФ главной угрозой, сохраняя зависимость от энергоресурсов
Alyssa Pointer/Reuters

Европа считает Россию главной угрозой, но остается полностью зависима от российских энергоресурсов. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс во время выступления в институте МСС в Будапеште, передает РИА Новости.

»...у нас есть некоторые разногласия с политическим руководством, в частности, почему европейцы, кстати, заявляя, что Россия представляет собой самую большую угрозу национальной безопасности, почему европейцы сделали себя полностью зависимыми от ненадежных источников энергии?» — сказал он.

По его словам, если РФ действительно угрожает европейским странам, то им бы следовало сделать все, чтобы обеспечить себе экономическое и энергетическое превосходство, но они «поступили с точностью до наоборот».

В конце марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа была вынуждена отказаться от российского газа «за одну ночь», и этот шаг оказался «болезненным».

Ранее СМИ спрогнозировали возможный возврат российских энергоресурсов на рынок ЕС.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!