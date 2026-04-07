Эксперт объяснил, чем рискует Прибалтика, открывая воздушное пространство для дронов ВСУ

Политолог Станкевич: Прибалтика может быть втянута в конфликт с РФ
Если подтвердится, что страны Балтии открыли свое небо для пролета украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), это будет означать их вступление в военный конфликт с Россией. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал политолог Сергей Станкевич. При этом будет неважно, что по этому поводу заявят Эстония, Литва и Латвия.

«Чтобы при этом ни говорила другая сторона, Россия сочтет ситуацию именно таковой, не принимая никаких иных объяснений», — сказал эксперт.

26 марта Telegram-канал Mash сообщил, что три государства — Литва, Эстония и Латвия — открыли свое воздушное пространство для атакующих Россию украинских БПЛА. В министерстве обороны Латвии позднее заверили, что Прибалтика не участвует в планировании и организации ударов Украины по российской территории.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва предупредила балтийские страны после их решения открыть воздушное пространство для пролета украинских беспилотников при атаках на Россию.

Ранее в Латвии нашли обломки неизвестного беспилотника.

 
