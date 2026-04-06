Эксперт объяснил, почему Россия не действует на Украине по аналогии с США и Израилем

Аналитик Клинцевич: России не выгодно наносить удары по центру Киева
Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в беседе с kp.ru объяснил, почему Россия не действует на Украине по аналогии с США и Израилем, которые ликвидируют политическую верхушку Ирана. По словам эксперта, Вооруженные силы (ВС) РФ могут превратить центр Киева в груду обломков, однако осколками заденет проезжающие мимо рейсовые автобусы, расположенные неподалеку детские секции и прочие гражданские объекты.

»[Украинский лидер Владимир] Зеленский как работал, так и продолжит. Они будут встречаться в других местах, в бункерах, где можно организовать эту работу. Даст ли это нам что-то? Нет. <...> Противник это будет использовать, привозить туда делегации, показывать», — отметил Клинцевич.

Более того, стоит обратить внимание, что США и Израиль ударами по центрам принятия решений в Иране ничего не добились. Исламская Республика не стала более договороспособной, а скорее наоборот, добавил аналитик.

Бывший премьер-министр Сергей Степашин до этого заявил, что центр Киева остается целым благодаря порядочности и расчетам президента России.

Он подчеркнул, что «по-хорошему удивлен тем, что Владимир Путин не делает резких движений», хотя можно было бы «лупануть» по Киеву и Банковой. Многие выступают с таким призывом, однако глава государства «держит, держит, держит», заметил Степашин.

Ранее в Совфеде назвали главное условие для возобновления переговоров по Украине.

 
