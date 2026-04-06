«Пан или пропал»: политолог указал на отчаянное положение США в конфликте с Ираном

Политолог Дудаков: Трамп может решиться на наземную операцию в Иране

Учитывая отчаянное положение США в конфликте с Ираном, глава Белого дома Дональд Трамп может реализовать стратегию «пан или пропал». Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал американист Малек Дудаков, комментируя отказ Тегерана открыть Ормузский пролив ради перемирия.

Он пояснил, что Вашингтон не сможет представить как победу итоги кампании с закрытым Ормузским проливом. Иран при этом не желает лишаться главного козыря, поэтому не идет на уступки. США, по его словам, могут попытаться использовать последний аргумент.

«Я думаю, американцы попытаются создать проблемы Ирану на разных направлениях — это может быть наземная миссия: скажем, высадка на острове Харк или работа в иранском приграничье, где американские военнослужащие провели операцию по спасению экипажа сбитого истребителя», — сказал Дудаков.

При этом Трамп рискует столкнуться с большими потерями среди военных, что сильно обрушит его рейтинги, добавил он.

Накануне Трамп предупредил, что американские войска уничтожат все мосты и электростанции в Иране, если «сумасшедшие ублюдки» в Тегеране не откроют «чертов Ормузский пролив».

До этого Иран пригрозил ударами по инфраструктуре США и Израиля в ответ на возможные новые атаки. Командующий штабом «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи заявил, что перед противниками «откроются врата ада». Его высказывание прозвучало после ультиматума Трампа, который дал Тегерану 48 часов на решение по Ормузскому проливу и возможной сделке с Вашингтоном. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее СМИ сообщили, что США и Иран обсуждают возможность прекращения огня на полтора месяца.