Патрушев раскрыл, как РФ обеспечивает безопасность морских грузоперевозок

Патрушев: силы ВМФ России обеспечивают безопасность морского судоходства
Силы Военно-морского флота (ВМФ) России обеспечивают безопасность морского судоходства по объектовому и зональному принципам. Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в ходе совещания Морской коллегии, его слова приводит РИА Новости.

«Усилен контроль за судами, выполняющими грузоперевозки в интересах нашей страны. Обеспечена возможность запрашивать через капитанов портов сопровождение судов под российским флагом мобильными огневыми группами», — уточнил он.

18 марта Патрушев заявил, что Россия предпримет дополнительные меры защиты своего торгового флота, если появятся угрозы в море со стороны европейских стран. По его словам, кампания, развернутая против судов, которые перевозят грузы из российских портов, приобрела беспрецедентный характер. При этом, как отметил Патрушев, риски террористических и диверсионных угроз в отношении судов не снижаются, что приводит к необходимости реализовать целый комплекс мероприятий обеспечения безопасности судоходства

Ранее в США рассказали о шпионаже американских подлодок у баз ВМФ России.

 
