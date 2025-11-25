В США назвали естественным соперничество с Китаем

Соединенные Штаты Америки и Китай навсегда останутся соперниками. Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире телеканала CNBC.

«Именно прочные отношения и лидерство президента [США Дональда] Трампа позволили успокоить ситуацию между двумя странами. И знайте: мы всегда будем соперниками. Мы всегда будем соперниками — и это естественно», — сказал глава ведомства.

Бессент добавил, что позиция США по ситуации на Тайване остается неизменной. При этом министр отметил, что Вашингтон и Пекин поддерживают идею необходимости урегулирования конфликта на Украине.

17 ноября американская газета The Wall Street Journal заявила о начале новой гонки вооружений между США, Россией и Китаем. РФ и КНР уже создали беспрецедентный уровень стратегической неопределенности как для Америки, так и для ее союзников. Президент США Дональд Трамп отмечал, что хочет обсудить с Москвой и Пекином денуклеаризацию, но в то же время объявил, что Штаты скоро возобновят ядерные испытания, которые не проводили с 1992 года. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

