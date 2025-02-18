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Коста-Рика согласилась помочь США с нелегалами

Коста-Рика согласилась принимать депортируемых из США нелегалов из Азии
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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Администрация президента Коста-Рики Родриго Чавеса написала на своей странице в соцсети X о начале сотрудничества США по вопросу репатриации нелегалов.

«Правительство Коста-Рики согласилось сотрудничать с Соединенными Штатами в репатриации 200 нелегальных иммигрантов в свою страну», — говорится в посте.

В администрации уточнили, что 19 ферваля страна примет коммерческий рейс из США с первой группой нелегалов из Индии и Центральной Азии. Их временно разместят в центре обслуживания мигрантов в кантоне Корредорес, а потом помогут вернуться на родину. Таким образом »Коста-Рика послужит мостом, который поможет им добраться до стран происхождения».

Согласно опубликованному документу, все расходы по репатриации нелегалов возьмет на себя американская сторона. Во время нахождения в Коста-Рике о них позаботиться Международная организация по миграции.

Президент Дональд Трамп в своей первой речи после инаугурации пообещал остановить проникновение нелегалов на территорию США, а также депортировать миллионы мигрантов. Политик угрожал установить режим ЧС из-за обстановки на границе с Мексикой и направить туда войска. Его администрация уже разрешила депортировать нелегальных мигрантов без суда.

Ранее сообщалось, что Сальвадор готов за деньги принять в своей мегатюрьме «кровожадных преступников» из США.

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