Россиянам объяснили, почему ужесточаются правила продажи сим-карт

Планы по ужесточению продажи сим-карт связаны с тем, что ФСБ хочет повысить эффективность расследования преступлений, объяснил эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин. Такой подход позволит раскрывать киберпреступления, для которых требуется смс-пароль, объяснил он в беседе с 360.ru.

Напомним, накануне стало известно о планах ФСБ и Минцифры ужесточить порядок продажи сим-карт гражданам России. В том числе рассматриваются варианты ограничения точек продаж операторами связи, а также введение обязательной биометрии и цифровой подписи. Привязка номеров к конкретным людям позволит сразу их находить, так как сегодня, имея паспортные данные человека, правоохранители могут лишь направить запрос по месту получения паспорта, пояснил Курочкин.

«Соответственно, появится такая база, где будет сразу видно, что за человек, какие у него отпечатки пальцев, сетчатка, голос, фотографии и прочее. То есть это ускорит вопрос», — добавил он.

Дилеры сегодня не отвечают за последствия своей работы, беспорядочно продавая «симки» всем желающим. По словам Курочкина, это приводит к появлению серого рынка и безграничному доступу мошенников к сим-картам, необходимым им для совершения преступлений. В том числе злоумышленники зачастую покупают «симки» по копиям паспортов, купленным в даркнете, а это сильно затрудняет расследования преступлений.

В Минцифры ранее раскрыли нюансы законопроекта о запрете продавать сим-карты иностранцам без биометрии.