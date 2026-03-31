Две азиатские страны выступили с инициативой по Ближнему Востоку

Китай и Пакистан выступили с инициативой по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке, состоящей из пяти пунктов. Об этом пишет «Синьхуа».

В тексте разработанного Пекином и Исламабадом предложения подчеркивается, что единственными жизнеспособными средствами разрешения конфликта являются диалог и дипломатия.

«Необходимо обеспечить суверенитет, территориальную целостность, национальную независимость и безопасность Ирана и государств Персидского залива», — отмечается в документе.

Первый пункт инициативы содержит в себе призыв к немедленному прекращению огня на Ближнем Востоке. Кроме того, Китай и Пакистан потребовали как можно быстрее начать мирные переговоры. В третьем и четвертом пунктах плана отмечается необходимость обеспечить безопасность судоходства и объектов, не относящихся к военной инфраструктуре. Пятый пункт касается обеспечения приоритета Устава Организации Объединенных Наций.

31 марта президент США заявил, что американо-израильская военная операция против Ирана не затянется надолго. Но, по его словам, Вашингтону предстоит сделать еще многое, чтобы «подавить наступательные способности» Тегерана.

Эскалация на Ближнем Востоке наблюдается с 28 февраля — в этот день США и Израиль начали операцию против Ирана. Исламская Республика в ответ стала наносить удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства, а также американским базам в странах Ближнего Востока.

Ранее в Пентагоне предупредили Иран, что ближайшие дни станут решающими в конфликте.