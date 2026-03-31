Зеленский проведет переговоры с представителями Трампа и генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 1 апреля проведет переговоры с представителями президента США и генсеком НАТО Марком Рютте. Его слова передает УНИАН.

С американской стороны в переговорах будут участвовать спецпредставители президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также сенатор-республиканец Линдси Грэм. Разговор пройдет в формате видеосвязи.

«Обсудим, где мы находимся и как близко мы к трехсторонней договоренности, хотя бы к трехсторонней встрече», — сказал украинский президент журналистам.

Он добавил, что сигналов от России по «энергетическому перемирию» нет, но завтра это предложение будет передано американской стороне.

«Если они будут бить по нам — мы будем отвечать. Если они готовы остановиться — мы будем действовать зеркально», — добавил Зеленский.

До этого украинский лидер сообщил, что переговоры делегации Украины с американскими представителями не привели к ощутимым результатам.

