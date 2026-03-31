Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский проведет переговоры с представителями Трампа и генсеком НАТО

Зеленский сообщил, что 1 апреля обсудит с США трехсторонние договоренности
Inquam Photos/Octav Ganea/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 1 апреля проведет переговоры с представителями президента США и генсеком НАТО Марком Рютте. Его слова передает УНИАН.

С американской стороны в переговорах будут участвовать спецпредставители президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, а также сенатор-республиканец Линдси Грэм. Разговор пройдет в формате видеосвязи.

«Обсудим, где мы находимся и как близко мы к трехсторонней договоренности, хотя бы к трехсторонней встрече», — сказал украинский президент журналистам.

Он добавил, что сигналов от России по «энергетическому перемирию» нет, но завтра это предложение будет передано американской стороне.

«Если они будут бить по нам — мы будем отвечать. Если они готовы остановиться — мы будем действовать зеркально», — добавил Зеленский.

До этого украинский лидер сообщил, что переговоры делегации Украины с американскими представителями не привели к ощутимым результатам.

Ранее Еврокомиссар Кубилюс заявил, что у Украины есть четкая стратегия достижения победы.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!