Еврокомиссар по обороне заявил о наличии у Украины стратегии «достижения победы»

У Украины есть четкая стратегия «достижения победы» и справедливого мира. Об этом написал еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс на своей странице в соцсети Х во время визита в Киев.

«У Украины есть четкая стратегия достижения победы и справедливого мира. Европа поддерживает стратегию победы с помощью кредитов для поддержки Украины», — заявил Кубилюс.

Он раскрыл, что работает с министром обороны республики Михаилом Федоровым, чтобы она получала «достаточное количество беспилотников, боеприпасов и ракет от различных отраслей промышленности». Это поможет доминировать Киеву «в воздухе, на суше и на море», утверждает Кубилюс.

30 марта Владимир Зеленский рассказал, что мирные переговоры «не зашли в тупик», однако сейчас трехстороннюю встречу представителей России, Украины и США откладывают из-за того, что американцы не выезжают из Штатов. Также Зеленский заявил, что отказывается считать Украину проигравшей стороной и подчеркнул, что Киев не будет сдаваться.

Ранее в Госдуме анонсировали «массированные удары» ВС РФ по Украине.

 
