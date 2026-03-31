Минфин США снял санкции с ряда российских кораблей

США сняли санкции с трех российских судов. Об этом сообщается на сайте американского министерства финансов.

В ведомстве отметили, что рестрикции сняли с контейнеровозов Fesco Moneron, Fesco Magadan и Sv Nikolay.

13 марта Управление по контролю за иностранными активами при Министерстве финансов США выпустило генеральную лицензию. В соответствии с ней американские власти временно ослабили санкции, разрешив продажу нефти и нефтепродуктов из России. Вашингтон одобрил поставки сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, если они были загружены на суда до 12 марта. Предполагается, что эта лицензия будет действовать до 11 апреля.

По данным западных СМИ, российская сырая нефть перевозится на 25 судах. США своим решением вывели из-под санкций не менее 19 млн баррелей нефти из России и 310 тыс. тонн нефтепродуктов.

