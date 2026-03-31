Эксперт допустил, что мораторий Трампа на удары по Ирану может быть отвлекающим маневром

Политолог Пятибратов: США могут нанести удар по Ирану в любой момент

10-дневный мораторий на удары по энергетике Ирана, установленный президентом США Дональдом Трампом, может быть попыткой Вашингтона усыпить бдительность Тегерана, чтобы атаковать в неожиданный момент. Такое мнение в интервью «Новости Mail» высказал доцент Финансового университета, ведущий аналитик Центра политической информации Иван Пятибратов.

Эксперт также полагает, что возможное начало наземной операции в Иране может привести к затяжному кризису.

«Это потенциально приведет к втягиванию в конфликт и региональных сил, и европейцев. Учитывая, что у многих стран, в том числе у Израиля, есть ядерное оружие, конфликт на Ближнем Востоке может привести к развитию ядерного противостояния», — сказал Пятибратов.

При этом, по его словам, США могут выйти из конфликта на Ближнем Востоке, но вряд ли в ближайшей перспективе.

26 марта Трамп в своем аккаунте в социальной сети Truth Social сообщил, что приостановил удары американских военных по энергетическим объектам в Иране на 10 дней — до 6 апреля текущего года. По его словам, решение было принято «по просьбе иранского правительства». Хозяин Белого дома добавил, что переговоры Вашингтона и Тегерана «идут очень хорошо», и назвал дезинформацией сведения о прекращении контактов.

Ранее во Франции предложили ввести мораторий на удары по судам на Ближнем Востоке.