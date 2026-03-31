«Уже проиграл»: эксперт об оскорблении Трампом принца Саудовской Аравии

Глава ГК Шаров: Саудовская Аравия не захотела вступать в конфликт с Ираном
Глава ГК РусИранЭкспо Александр Шаров в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал резкое высказывание президента США Дональда Трампа в адрес наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана. Очевидно, что американский лидер позволил себе оскорбление неслучайно, считает эксперт.

«То, что он Саудовскую Аравию оскорбил, значит, Саудовская Аравия не захотела воевать с Ираном. Поэтому это уже констатация факта, что Трамп потерпел поражение. Политические последствия, я так думаю, что самое малое, что может быть — это выемка саудовских денег из инвестиций в США и поиск для них в других областях и даже в других странах», — сказал Шаров.

По его мнению, чем больше Трамп разругается с саудитами, тем лучше для Москвы.

Глава Белого дома во время выступления на форуме в Майами позволил себе резкое высказывание в адрес принца, при том, что мероприятие проходило при поддержке самого королевства.

Комментируя отношения Вашингтона и Эр-Рияда, Трамп заявил: «Мухаммед ибн Салман должен целовать мне задницу».

Президент США также дал понять, что саудовский премьер раньше не воспринимал его всерьез и ожидал увидеть в Белом доме «президента-неудачника» на фоне ослабления страны. Теперь же, как следует из его слов, ситуация изменилась и принцу стоит вести себя лояльнее. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп заявил о подготовке операции по захвату Ормузского пролива.

 
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
