МВФ рассказал о последствиях конфликта на Ближнем Востоке для мировой экономики

Yuri Gripas/Reuters

Ближневосточный конфликт ухудшает перспективы многих экономик в мире, начавших восстановление. Об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ), имеющийся в распоряжении РИА Новости.

«Война на Ближнем Востоке ухудшает перспективы многих экономик, которые едва стали проявлять признаки устойчивого восстановления после предыдущих кризисов», — говорится в документе.

В МВФ отметили, что экономический шок от происходящего на Ближнем Востоке будет глобальным и в первую очередь затронет бедные страны и импортеров энергоресурсов, которые подвергаются наиболее серьезному удару.

До этого президент Сербии Александр Вучич заявил, что Европа столкнется с величайшей экономической катастрофой в истории в случае наземной операции США против Ирана.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, сообщалось о перекрытии иранцами Ормузского пролива, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также об ударах по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива, что спровоцировало скачок цен на нефть до четырехлетнего максимума.

