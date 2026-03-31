Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Польша ответила на запрос США о переброске ПВО Patriot на Ближний Восток

Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski/Reuters

Польша отказала США в переброске системы ПВО Patriot на Ближний Восток. Об этом заявил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в соцсети Х.

«Наши батареи Patriot и их ракеты используются для защиты польского воздушного пространства и восточного фланга НАТО», — отметил он в сообщении.

Косиняк-Камыш добавил, что системы не планируется «передислоцировать куда-либо», поскольку безопасность Польши — это абсолютный приоритет.

До этого издание Rzeczpospolita опубликовало информацию о том, что США требуют от Польши перебросить на Ближний Восток одну из двух своих батарей Patriot.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!