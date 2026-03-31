Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Политика

«Почему Украина должна платить за это»: Зеленский посетовал на смену приоритета США

Ludovic Marin/Pool/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что после завершения конфликта с Ираном США возобновят давление на Киев с целью добиться территориальных уступок. Об этом политик заявил в интервью порталу Axios.

Украинский лидер выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты хотят в скором времени закончить конфликт на Ближнем Востоке. При этом Зеленский задался вопросом, почему Украина должна «платить за это».

Неназванные украинские чиновники также заявил порталу, что Белый дом, по их оценке, сейчас полностью сосредоточен на антииранской кампании. Прогресса в мирном процессе по урегулированию конфликта на Украине не наблюдается, полагают они.

27 марта госсекретарь США и помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что Украина должна сама принять решение о территориальных уступках для завершения конфликта, а не пытаться винить в чем-то Соединенные Штаты.

Накануне Зеленский также признал, что конфликт на Ближнем Востоке вытеснил Украину на задний план.

Ранее в Тегеране назвали Украину участницей агрессии США против Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!