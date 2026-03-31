«Почему Украина должна платить за это»: Зеленский посетовал на смену приоритета США

Зеленский боится, что после конфликта с Ираном США начнут давление на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский опасается, что после завершения конфликта с Ираном США возобновят давление на Киев с целью добиться территориальных уступок. Об этом политик заявил в интервью порталу Axios.

Украинский лидер выразил уверенность в том, что Соединенные Штаты хотят в скором времени закончить конфликт на Ближнем Востоке. При этом Зеленский задался вопросом, почему Украина должна «платить за это».

Неназванные украинские чиновники также заявил порталу, что Белый дом, по их оценке, сейчас полностью сосредоточен на антииранской кампании. Прогресса в мирном процессе по урегулированию конфликта на Украине не наблюдается, полагают они.

27 марта госсекретарь США и помощник американского президента по национальной безопасности Марко Рубио заявил, что Украина должна сама принять решение о территориальных уступках для завершения конфликта, а не пытаться винить в чем-то Соединенные Штаты.

Накануне Зеленский также признал, что конфликт на Ближнем Востоке вытеснил Украину на задний план.

Ранее в Тегеране назвали Украину участницей агрессии США против Ирана.