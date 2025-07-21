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Президент Польши во время отдыха на море опозорился перед журналистами

Fakt: Дуда упал в море с доски для серфинга
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Jakub Porzycki/Reuters

Польский президент Анджей Дуда прямо на глазах у журналистов упал в море с доски для серфинга в море. Об этом сообщает варшавская газета Fakt.

Глава государства некоторое время назад увлекся джетсерфингом, водным видом спорта, в котором на доску для серфинга устанавливается электромотор. Это позволяет развивать скорость до 50–60 км/ч.

Дуда, как всегда, занимался джетсерфингом на огороженной территории пляжа Юрата на полуострове Хель, куда никого не допускали. Внутри этой зоны за ним бдительно следили сотрудники охраны.

Фотографы издания зафиксировали, как президент не смог удержаться на доске и упал с нее в море. Его тут же выловили охранники. Дуда был одет в защитный шлем и жилет и поэтому не пострадал.

18 июля сообщалось, что польская книжная сеть Empik по всей стране временно приостановила продажу издания под названием «Дебил. Изучение случая» о президенте Польши Андрее Дуде. Решение связано с обращениями о возможном нарушении статьи Уголовного кодекса Польши, предусматривающего ответственность за оскорбление главы государства.

Ранее Дуда назвал главный итог своего 10-летнего президентства.

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