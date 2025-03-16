Diana Iovanovici-Sosoaca/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лидер оппозиционной партии «S.O.S. Румыния» Диана Шошоакэ направила письмо президенту России Владимиру Путину, в котором осудила действия НАТО и ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.

«От имени румынского народа, который является для России братским по православной вере, призываю Вас не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые нелегитимным руководством Румынии под эгидой НАТО и ЕС», — написала политик.

Шошоакэ отметила, что НАТО и ЕС в настоящее время навязывают Румынии участие в конфликте. Оппозиционер подчеркнула, что партия «S.O.S. Румыния» намерена «бороться за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией».

Лидер партии добавила, что Румыния имеет территориальные претензии к Украине. По ее словам, Бухарест может поднять данный вопрос на будущих переговорах.

Накануне Центральное избирательное бюро (ЦИБ) Румынии отказалось допустить Шошоакэ на выборы президента. Решение комиссии может быть обжаловано в Конституционном суде Румынии.

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