Госдеп заявил, что США не дадут брать плату за проход через Ормузский пролив

Рубио: США не дадут Ирану брать плату за проход судов через Ормузский пролив

США не дадут Ирану взимать плату за проход судов через Ормузский пролив. Об этом заявил американский государственный секретарь Марко Рубио в эфире телеканала ABC News.

Он отметил, что Иран планирует установить бессрочный контроль над проливом и ввести систему сборов за проход судов.

«Этого не будет допущено. У президента есть ряд доступных ему вариантов, если он решит не дать этому произойти», — сказал глава Госдепа.

Какие именно меры рассматриваются американской стороной, он не рассказал. При этом Рубио подчеркнул, что США намерены добиться своих целей в Иране в течение недель, а не месяцев.

Иран фактически заблокировал проход через Ормузский пролив после начала военной операции США и Израиля на Ближнем Востоке 28 февраля. 30 марта член комитета по национальной безопасности парламента страны Алаэддин Боруджерди заявил, что проход по этому морскому пути станет платным.

Ранее США пригрозили Ирану уничтожением всех электростанций и нефтяных скважин.